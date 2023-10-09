Шахматы включены в программу Азиатских игр с 2006 года. В 2010 году победителем индивидуального турнира стал узбекский гроссмейстер Рустам Касымжанов, а женская сборная завоевала серебряные медали в командном первенстве. С 2011 года состязания по шахматам в рамках Азиатских игр не проводились. Перерыв завершился лишь в этом году.

Мужскую сборную Узбекистана в этом году представили гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Жахонгир Вахидов и Шамсиддин Вохидов.

Абдусатторов и Синдаров также выступали индивидуально. В соревнованиях на личное первенство допускались двое игроков с каждой страны. Спортсмены получали по 25 минут с добавлением 10 секунд после каждого хода. Победителем стал китайский гроссмейстер Вэй И, набравший 7,5 очков в девяти турах.

Абдусатторов одержал победу над Вэй И в пятом туре и возглавил турнир, но в следующих двух турах набрал лишь пол-очка. Вэй был безупречен. Нодирбеку не хватило двух завершающих побед, чтобы вернуть верхнюю ступень пьедестала. На третьем месте оказался Жавохир. Он уступил китайцу, сыграл в три ничьи и пять побед. В совокупности Синдаров набрал 6.5 очков в турнире за личное первенство.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Шансы мужской команды Узбекистана, как победителей Олимпиады прошлого года, были очень высокими. Главным соперником казалась индийская сборная. Они выставили сильнейший состав, но при этом Гукеш и Прагнанандха, ставшие третьими на Олимпиаде, не участвовали в личном первенстве. Судя по всему, индийцы были серьёзно нацелены на победу в командном турнире, и берегли сильнейших игроков от утомления.

Составы других традиционно сильных сборных — Китая и Ирана — выглядели плотно, но менее представительно. Чемпион мира Дин Лижень участие в играх не принял.

Иранцы выступили вопреки ожиданиям. Они сыграли в ничью с командами Индии и Вьетнама и победили во всех остальных матчах, взяв золото командного турнира.

Индийцы одержали шесть побед и стали серебряными призёрами, равным счётом закончив матчи против Узбекистана, Ирана и Китая.

Наши шахматисты обыграли с крупным счётом Вьетнам, сыграли вничью с индийцами и китайцами, но уступили иранцам. Таким образом, мужская сборная взяла бронзу турнира.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

Чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь также не сыграла за сборную своей страны на Азиаде. Тем не менее, именно китаянки выглядели главными претендентками на победу в турнире женских сборных.

Обладательница наивысшего рейтинга среди женщин, Хоу Ифань, в последнее время крайне редко садится за доску, но в этот раз поддержала команду. Многое ожидалось от традиционно сильной и опытной женской сборной Индии, а также молодых шахматисток Казахстана, незадолго до этого ставших вторыми на командном чемпионате мира среди женщин.

В женской сборной нашей страны были заявлены Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Афруза Хамдамова, Мафтуна Бобомуродова и Маржона Маликова.

Нилуфар и Умида сыграли в индивидуальном турнире. Умида сотворила сенсацию, обыграв Ифань и ещё несколько очень сильных соперниц. В конечном счёте с шестью победами, одной ничьёй и двумя поражениями она поделила второе-четвёртое место и по дополнительным показателям стала серебряным призёром индивидуального турнира. Хоу взяла бронзу, золото досталось её соотечественнице Чжу Цзиньэр.

Фото: Федерация шахмат Узбекистана.

В командном первенстве китаянки тоже не испытали особых проблем, одержав шесть побед. Один матч они завершили равным счётом. Единственными, кто смог оказать сопротивление команде Поднебесной, стали узбекские шахматистки Умида Омонова и Афруза Хамдамова. В дальнейшем дела у наших спортсменок шли не столь успешно. С четырьмя победами, двумя ничьими и двумя поражениями женская сборная Узбекистана заняла пятое место. Серебро досталось Индии, бронза — вьетнамкам.

Общим счётом Узбекистан завоевал четыре «шахматные» медали — два серебра и две бронзы. Столько же медалей на счету у Китая — у них три золота и бронза. Остальные страны взяли меньше призовых мест.