Шахматы включены в программу Азиатских игр с 2006 года. В 2010 году победителем индивидуального турнира стал узбекский гроссмейстер Рустам Касымжанов, а женская сборная завоевала серебряные медали в командном первенстве. С 2011 года состязания по шахматам в рамках Азиатских игр не проводились. Перерыв завершился лишь в этом году.
Мужскую сборную Узбекистана в этом году представили гроссмейстеры Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Жахонгир Вахидов и Шамсиддин Вохидов.
Абдусатторов и Синдаров также выступали индивидуально. В соревнованиях на личное первенство допускались двое игроков с каждой страны. Спортсмены получали по 25 минут с добавлением 10 секунд после каждого хода. Победителем стал китайский гроссмейстер Вэй И, набравший 7,5 очков в девяти турах.
Абдусатторов одержал победу над Вэй И в пятом туре и возглавил турнир, но в следующих двух турах набрал лишь пол-очка. Вэй был безупречен. Нодирбеку не хватило двух завершающих побед, чтобы вернуть верхнюю ступень пьедестала. На третьем месте оказался Жавохир. Он уступил китайцу, сыграл в три ничьи и пять побед. В совокупности Синдаров набрал 6.5 очков в турнире за личное первенство.
Шансы мужской команды Узбекистана, как победителей Олимпиады прошлого года, были очень высокими. Главным соперником казалась индийская сборная. Они выставили сильнейший состав, но при этом Гукеш и Прагнанандха, ставшие третьими на Олимпиаде, не участвовали в личном первенстве. Судя по всему, индийцы были серьёзно нацелены на победу в командном турнире, и берегли сильнейших игроков от утомления.
Составы других традиционно сильных сборных — Китая и Ирана — выглядели плотно, но менее представительно. Чемпион мира Дин Лижень участие в играх не принял.
Иранцы выступили вопреки ожиданиям. Они сыграли в ничью с командами Индии и Вьетнама и победили во всех остальных матчах, взяв золото командного турнира.
Индийцы одержали шесть побед и стали серебряными призёрами, равным счётом закончив матчи против Узбекистана, Ирана и Китая.
Наши шахматисты обыграли с крупным счётом Вьетнам, сыграли вничью с индийцами и китайцами, но уступили иранцам. Таким образом, мужская сборная взяла бронзу турнира.
Чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь также не сыграла за сборную своей страны на Азиаде. Тем не менее, именно китаянки выглядели главными претендентками на победу в турнире женских сборных.
Обладательница наивысшего рейтинга среди женщин, Хоу Ифань, в последнее время крайне редко садится за доску, но в этот раз поддержала команду. Многое ожидалось от традиционно сильной и опытной женской сборной Индии, а также молодых шахматисток Казахстана, незадолго до этого ставших вторыми на командном чемпионате мира среди женщин.
В женской сборной нашей страны были заявлены Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Афруза Хамдамова, Мафтуна Бобомуродова и Маржона Маликова.
Нилуфар и Умида сыграли в индивидуальном турнире. Умида сотворила сенсацию, обыграв Ифань и ещё несколько очень сильных соперниц. В конечном счёте с шестью победами, одной ничьёй и двумя поражениями она поделила второе-четвёртое место и по дополнительным показателям стала серебряным призёром индивидуального турнира. Хоу взяла бронзу, золото досталось её соотечественнице Чжу Цзиньэр.
В командном первенстве китаянки тоже не испытали особых проблем, одержав шесть побед. Один матч они завершили равным счётом. Единственными, кто смог оказать сопротивление команде Поднебесной, стали узбекские шахматистки Умида Омонова и Афруза Хамдамова. В дальнейшем дела у наших спортсменок шли не столь успешно. С четырьмя победами, двумя ничьими и двумя поражениями женская сборная Узбекистана заняла пятое место. Серебро досталось Индии, бронза — вьетнамкам.
Общим счётом Узбекистан завоевал четыре «шахматные» медали — два серебра и две бронзы. Столько же медалей на счету у Китая — у них три золота и бронза. Остальные страны взяли меньше призовых мест.