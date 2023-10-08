Сборная Узбекистана завершила участие в 19-х летних Азиатских играх, прошедших с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу-2022.

Национальная команда завоевала 71 медаль — 22 золотые, 18 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены вошли в топ-5 лучших команд среди 45 стран-участниц. Это лучший результат делегации Узбекистана по качеству и количеству наград в истории Азиатских игр, сообщает Национальный олимпийский комитет.





На прошлой Азиаде в 2018 году Узбекистан также занял пятое место с 70 медалями (21 золотая, 24 серебряные и 25 бронзовых), в 2014 году — 11-е место (45 медалей: 9−14−22), в 2010 году — 8-е место (56 медалей: 11−22−23), 2006 году — 7-е место (40: 11−14−15).





Выступления на этом турнире позволило Узбекистану войти в топ-10 лучших команд по качеству медалей за всю историю проведения Азиатских игр с 1951 года — 10-е место (414: 105−138−171).