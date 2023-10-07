Слойки «Яблочки»
Сочные и красивые слойки «Яблочки» — вкусный тренд этой осени.
Слойки с шоколадной пастой
Слойки с шоколадной пастой готовятся быстро, а результат превосходит все ожидания — воздушное и лёгкое тесто и ароматная шоколадная начинка с бананом внутри.
Слойки с джемом
Такие слойки разнообразят праздничный стол и удивят ваших гостей.
Слойки с курицей и сыром
Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо, по желанию можно дополнить мягким сыром и зеленью.
Слойки с сыром, шпинатом и яйцом
Слойки с сыром и яйцом — выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.
Грушевые слойки
Хрустящие слойки с начинкой из нежной груши подойдут для вечернего чаепития в кругу семьи.
Быстрые сахарные слойки
Сахарные слойки — то, что можно приготовить за считанные минуты.
Слойки с сыром и творогом
Слойки получаются нежными благодаря начинке из творога и сыра.
Слойки с яблоками
Яблочное лакомство, которое быстро готовится.