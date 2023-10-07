Слойки «Яблочки»

еда, зира

Сочные и красивые слойки «Яблочки» — вкусный тренд этой осени.

Слойки с шоколадной пастой

еда, зира

Слойки с шоколадной пастой готовятся быстро, а результат превосходит все ожидания — воздушное и лёгкое тесто и ароматная шоколадная начинка с бананом внутри.

Слойки с джемом

еда, зира

Такие слойки разнообразят праздничный стол и удивят ваших гостей.

Слойки с курицей и сыром

еда, зира

Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо, по желанию можно дополнить мягким сыром и зеленью.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом

еда, зира

Слойки с сыром и яйцом — выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.

Грушевые слойки

еда, зира

Хрустящие слойки с начинкой из нежной груши подойдут для вечернего чаепития в кругу семьи.

Быстрые сахарные слойки

еда, зира

Сахарные слойки — то, что можно приготовить за считанные минуты.

Слойки с сыром и творогом

еда, зира

Слойки получаются нежными благодаря начинке из творога и сыра.

Слойки с яблоками

еда, зира

Яблочное лакомство, которое быстро готовится.