Слойки «Яблочки»





Сочные и красивые слойки «Яблочки» — вкусный тренд этой осени.

Слойки с шоколадной пастой





Слойки с шоколадной пастой готовятся быстро, а результат превосходит все ожидания — воздушное и лёгкое тесто и ароматная шоколадная начинка с бананом внутри.

Слойки с джемом





Такие слойки разнообразят праздничный стол и удивят ваших гостей.

Слойки с курицей и сыром





Слойки с курицей — аппетитное и сытное блюдо, по желанию можно дополнить мягким сыром и зеленью.

Слойки с сыром, шпинатом и яйцом





Слойки с сыром и яйцом — выпечка, которая подходит для завтраков и перекусов.

Грушевые слойки





Хрустящие слойки с начинкой из нежной груши подойдут для вечернего чаепития в кругу семьи.

Быстрые сахарные слойки





Сахарные слойки — то, что можно приготовить за считанные минуты.

Слойки с сыром и творогом





Слойки получаются нежными благодаря начинке из творога и сыра.

Слойки с яблоками





Яблочное лакомство, которое быстро готовится.