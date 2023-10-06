Президент России Владимир Путин 6 октября в Кремле на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Москве оговорился и поблагодарил его за развитие «российско-дагестанских» связей.

Это слышно на видеозаписи переговоров двух президентов, которую распространило агентство ТАСС. На оговорку обратила внимание «Новая газета Европа».

«Хочу вас поблагодарить за личное участие в развитии российско-дагестанских связей. Это развитие имеет хорошую динамику, причём по всем направлениям», — сказал Путин в начале встречи в узком формате в Большом Кремлёвском дворце.

В стенограмме разговора президентов, опубликованной на сайте Кремля, фраза «российско-дагестанские связи» исправлена на «российско-узбекистанские».

В социальных сетях также обратили внимание на то, что президенты вошли в комнату не со сторон, где находились делегации их стран, а с противоположных сторон.