Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал закон о поправках в два закона, направленных на повышение информированности общественности о деятельности органов здравоохранения. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 февраля и одобрен Сенатом 24 августа.

Согласно дополнению в закон «О государственной власти на местах», руководители территориальных органов управления здравоохранением, а также районных (городских) медицинских объединений по итогам каждого полугодия будут представлять местным кенгашами народных депутатов отчёты о выполнении государственных программ развития здравоохранения, состоянии профилактики заболеваний, формировании здорового образа жизни и правильного питания, а также об основных показателях здравоохранения.

По итогам заслушивания отчёта кенгаш должен оценить эффективность деятельности органа здравоохранения или медобъединения, определить меры по решению существующих проблем и недостатков, повышению качества оказываемых услуг, укреплению материально-технической базы медучреждений, повышению квалификации медицинских и фармацевтических работников и усиления их социальной защиты. Принятое решение направляется в Министерство здравоохранения Узбекистана (по отчётам органов здравоохранения) или в территориальные органы управления здравоохранением (по отчётам медобъединений).

Изменение в закон «Об органах самоуправления граждан» предусматривает заслушивание сходами граждан информации руководителей центральных районных (городских) многопрофильных поликлиник, к которым прикреплено население, семейных поликлиник и пунктов семейного врача об осуществлении профилактических осмотров и скрининговых программ, охране репродуктивного здоровья граждан, состоянии формирования здорового образа жизни и правильного питания, распространении социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, факторах, влияющих на здоровье граждан, в том числе санитарно-эпидемиологическом благополучии соответствующей территории.

Поправки направлены на повышение «информированности общественности о результатах реформ в сфере здравоохранения, деятельности территориальных органов управления здравоохранением, учреждений первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечения открытости деятельности данных органов и учреждений», отмечается в преамбуле закона.