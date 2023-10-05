В социальных сетях в среду распространилось видео, на котором проректор Национального университета Узбекистана по вопросам молодёжи и духовно-просветительской работе, профессор Жаббор Мухаммадиев оскорбляет мать студентки.

На опубликованном отрезке видео проректор разговаривает с женщиной на «ты», называет её «грязной» («ифлос») и повторяет: «Исчезни отсюда вообще». Женщина просит его успокоиться: «Ты представляешь высшее образование».

Пресс-служба вуза опубликовала заявление, в котором говорится о начале проверки и временном отстранении проректора от обязанностей.

В НУУз сообщили, что инцидент произошёл в начале сентября, когда женщина пришла на приём к проректору с заявлением. По сообщению вуза, женщина, чья дочь поступила на учёбу в этом году, «требовала выделить место в общежитии и обеспечить работой».

Проректор ответил, что для студентов вечернего отделения мест в общежитии не предусмотрено, но «заявительница не хотела проявить понимание» и потребовала обеспечить дочь работой. Представитель вуза сообщил, что, если будет возможность, девушку устроят в школу, но женщина требовала работу в университете, говорится в заявлении.

Перед уходом женщина «без оснований начала оскорблять руководство и проректора университета». «Не выдержав оскорблений, проректор также использовал грубые слова в отношении женщины». Инцидент был записан, а его часть, где звучат оскорбления в адрес женщины, была опубликована, отметили в НУУз.

«Университет совместно с соответствующим органом ведёт проверку инцидента, чтобы вынести справедливое решение. До завершения изучения ситуации и дачи правовой оценки проректор временно отстранён от своих обязанностей», — сообщили в вузе.

По завершении проверки в отношении проректора будут приняты организационные, дисциплинарные или административные санкции, отметили в университете.

«Национальный университет Узбекистана заявляет, что обеспокоен произошедшей ситуацией и предпримет необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», — заверили в вузе.