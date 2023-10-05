Учтепинский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 сентября вынес приговор водителю Captiva, который в апреле 2023 года стал причиной смертельного ДТП на Малой кольцевой автодороге в Ташкенте. «Газета.uz» изучила приговор.

Согласно материалам уголовного дела, 18 апреля примерно в 16:50 водитель Captiva двигался по Малой кольцевой в Учтепинском районе. Отмечается, что водитель сел за руль, проигнорировав состояние своего здоровья. Управляя автомобилем, он потерял сознание и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Cobalt.

Оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Пассажирка Cobalt скончалась на месте. На лобовом стекле машины со стороны пассажирского сиденья был виден след от удара.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть пассажирки Cobalt, Н. А. Касымовой, наступила вследствие тяжёлых травм, у неё было зафиксировано кровотечение в брюшную полость вследствие разрыва печени и селезёнки, травмы головы, грудной клетки, живота и рук, а также закрытые переломы рёбер, левой и правой лопатки.

На суде подсудимый полностью признал свою вину. Его вина также подтвердилась показаниями истца и заключениями судебно-медицинской и судебно-автотехнической экспертиз.

Подсудимый выразил своё раскаяние и сожаление, а также попросил прощения у семьи потерпевших. Он просил суд рассмотреть его состояние здоровья и смягчить наказание.

«Я в тот день поехал забрать внуков, по дороге потерял сознание. Когда пришёл в себя, осознал, что нахожусь в больнице. Если бы я знал, что это приведёт к таким последствиям, я бы вообще не сел за руль автомобиля. Мы не оставили пострадавших без помощи, мой сын оказывал им поддержку. В ходе следствия мы выплатили семье пострадавшего 18 млн сумов в качестве компенсации», — заявил подсудимый.

Однако муж погибшей женщины в ходе судебного заседания заявил, что ни сын подсудимого, ни другие его родственники не предоставили им никакой помощи.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил его к 5 годам ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.

Суд также постановил взыскать с виновного 50 млн сумов за материальный, а также 40,6 млн сумов за технический ущерб.

Согласно приговору суда, осуждённому запрещается:

покидать место жительства в период с 17:00 до 08:00 по любым причинам;

менять место жительства без согласия надзорного органа;

управлять транспортным средством;

покидать территорию Ташкента без согласия надзорного органа.

В случае нарушения осуждённым, находящимся под домашним арестом, установленных запретов, к нему может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу.