18 апреля примерно в 16:40 на Малой кольцевой автодороге в Учтепинском районе Ташкента произошло ДТП, в котором погиб один человек.

По данным УБДД ГУВД столицы, столкнулись автомобили Cobalt и Captiva. Их водители получили травмы и госпитализированы.

Пассажир Cobalt скончался на месте. На лобовом стекле машины со стороны пассажирского сиденья виден след от удара.

Следственное управление при ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее смерть человека.