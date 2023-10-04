Авиакомпания Uzbekistan Airways ответила на критику, прозвучавшую на прошлой неделе в Сенате, в связи с требованием в некоторых авиакассах оригинала паспорта пассажира при оформлении билетов.

В компании заявили, что в нормативных документах, регламентирующих продажу билетов, нет пунктов, требующих от кассиров оформлять билеты строго на основании оригинала паспорта.

Продажа в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании производится как на основании оригиналов удостоверений личности пассажиров, так и на основании их фотокопий. Кроме того, билеты продаются через сайт и мобильное приложение компании, где данные пассажиров вводятся самим лицом, оформляющим авиабилет. Ответственность за корректность данных несёт «лицо, оплачивающее перевозку», сообщили в компании.

При этом при продаже авиабилетов в страны дальнего зарубежья, где для граждан Узбекистана установлен визовый режим, во избежание наложения штрафных санкций как на пассажира, так и на авиакомпанию в кассах Uzbekistan Airways Sales и у агентов авиакомпании запрашивается паспорт с действительной визой страны назначения, отметила пресс-служба перевозчика.

«Любые неточности и несовпадения билета с паспортными данными могут привести к штрафным санкциям либо депортации пассажира обратно в страну отправления по причине отсутствия оснований на въезд. Поэтому очень важно, чтобы при оформлении авиабилета кассиром или самим покупателем, в случае оформления онлайн, были внесены корректные установочные данные пассажира и действительных виз страны назначения», — говорится в заявлении.

Учитывая возникающие вопросы, Uzbekistan Airways направила всем агентам по продаже билетов напоминание об отсутствии требований в необходимости предъявления пассажирами или их близкими оригиналов документов, отметили в компании.

Какая критика звучала в Сенате?

На 45-м пленарном заседании Сената 29 сентября председатель Комитета по обороне и безопасности Кутбиддин Бурханов заявил о результатах предварительного изучения, проведённого на основании обращения, касающегося работы авиакасс Uzbekistan Airways.

По словам сенатора, изучение показало «сохранение устаревших бюрократических методов при продаже авиабилетов». Он сослался на инструкцию Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» (прежнее название перевозчика) от 2015 года, нормы которой «приводят к появлению необоснованных и нелогичных препятствий».

«Гражданам, не предъявившим оригинал паспорта, не продаются авиабилеты. В результате возникают сложности, особенно для людей, чьи родственники проживают в других регионах. Из-за этого с каждым днём становится всё больше обоснованных недовольств пассажиров», — сказал Кутбиддин Бурханов.

Он спросил, для чего в кассах требуют копию паспорта, если билеты можно приобрести через сайт Uzbekistan Airways, просто указав номер и срок действия паспорта. Сенатор указал, что если в билете будут указаны неверные данные и это будет обнаружено при паспортном контроле во время прохождении границы, ответственность будет нести сам гражданин.

«Естественно, такая ситуация становится и причиной коррупции при продаже авиабилетов, вместо создания удобств для граждан она создаёт неудобства и сложности», — отметил он.

Кутбиддин Бурханов сообщил, что в марте 2021 года Сенат обратился в Uzbekistan Airways с просьбой внести изменения в инструкцию. Компания в ответ сообщила, что принимает меры для решения проблемы, но изменения внесены не были, сказал он. Сенатор отметил, что повторное обращение также было направлено в Министерство транспорта.

В июне же текущего года Uzbekistan Airways направила в Сенат письмо, в котором «без основания» говорилось, что решение проблемы не представляется возможным, сказал Кутбиддин Бурханов.