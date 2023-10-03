Сборная Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ 3 октября завершила Азиатские игры, завоевав 6 медалей (1 золото, 2 серебра и 3 бронзы). Спортсмены заняли третье место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В последний день выступлений спортсмены в этой категории завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали. В гонке каноистов на 1000 метров среди мужчин пара Шохмурод Холмуродов и Нурислом Тухтасин угли первыми пересекли финишную черту и завоевали золотую медаль.

Ещё одна награда от женской сборной Узбекистана по гребле на байдарках. В программе на дистанции 500 метров квартет Шахризода Мавлонова, Арина Танатмышева, Екатерина Шубина и Юлия Борзова пересёк финишную черту третьим и завоевал бронзовую медаль.





Последний старт в гребле на байдарках и каноэ также оказался удачным для сборной Узбекистана. В соревнованиях пар в гребле на каноэ на 200 метров среди женщин пара Шохсанам Шерзодова и Нилуфар Зокирова завоевала бронзовую медаль.





Ещё одну бронзовую медаль завоевала участница женской сборной Узбекистана по боксу Нигина Уктамова, выступающая в весовой категории до 54 кг. В полуфинале спортсменка уступила Чолми Панг из Кореи, но получила лицензию на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Ранее мы писали, что велоспортсменка из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в индивидуальной велогонке на Азиатских играх.