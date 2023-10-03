Спортсменка из Узбекистана Ольга Забелинская завоевала золотую медаль в индивидуальной велогонке на Азиатских играх в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Во вторник в гонке на 18,3 км Забелинская показала результат 24:36.99 минуты. Второе место заняла спортсменка из Японии Ёнамине Ери с результатом 25:35.59. Третье место досталось велогонщице из Казахстана Ринате Султановой — 25:36.10.

В турнирной таблице сборная Узбекистана вновь поднялась на пятую позицию (с шестой) с 47 медалями (13 золотых, 14 серебряных и 20 бронзовых).