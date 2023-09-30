Ленивые шницели с сыром
Благодаря сыру шницели получаются сочными и хорошо сочетаются с любым гарниром.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Эти пирожки без дрожжей, а получаются очень мягкими.
«Ленивые» пельмени
«Ленивые» пельмени ни в чём не уступают обычным и готовятся в два раза быстрее.
«Ленивые» голубцы
Если вам лень возиться с капустными листами и заворачивать мясную котлетку в каждый листик — этот рецепт для вас.
«Ленивые» ножки
Простейший рецепт второго блюда, с которым справится даже начинающий кулинар.
Ленивые вареники с малиной
Ленивые вареники с малиной готовятся очень просто.
Ленивый «Наполеон»
"Наполеон" из готового слоёного теста получается замечательным как на вид, так и на вкус.
«Ленивый» медовик
По этому рецепту получается вкусный торт с ароматными медовыми коржами и заварным кремом.