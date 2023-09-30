Ленивые шницели с сыром





Благодаря сыру шницели получаются сочными и хорошо сочетаются с любым гарниром.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Эти пирожки без дрожжей, а получаются очень мягкими.

«Ленивые» пельмени





«Ленивые» пельмени ни в чём не уступают обычным и готовятся в два раза быстрее.

«Ленивые» голубцы





Если вам лень возиться с капустными листами и заворачивать мясную котлетку в каждый листик — этот рецепт для вас.

«Ленивые» ножки





Простейший рецепт второго блюда, с которым справится даже начинающий кулинар.

Ленивые вареники с малиной





Ленивые вареники с малиной готовятся очень просто.

Ленивый «Наполеон»





"Наполеон" из готового слоёного теста получается замечательным как на вид, так и на вкус.

«Ленивый» медовик





По этому рецепту получается вкусный торт с ароматными медовыми коржами и заварным кремом.