29 сентября в Туле прошло 82-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ. В нём принял участие министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов, сообщила пресс-служба Минобороны.

Делегации Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили ряд вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Они также обменялись мнениями по военно-политической обстановке в мире, говорится в сообщении.





В сообщении Минобороны России говорится, что стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области противовоздушной обороны, военно-профессиональной подготовки военнослужащих и другие.