Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил учителей и наставников с профессиональным праздником, который отмечается 1 октября.

«Наш просвещённый народ испокон веков возвеличивает учителей, всегда оказывает им особое уважение, почитая наравне с родителями. Каждый из нас всю жизнь с благодарностью помнит о том, что во всех его достижениях есть бесценный вклад дорогих учителей и наставников», — отметил глава государства.

«Учитель — это преданный своему призванию человек, высокоинтеллектуальная личность, которая идёт в ногу со временем, а школа — обитель просвещения, где закладывается фундамент Третьего Ренессанса», — добавил он.

«Мы, родители, доверили вам, уважаемые учителя, самое дорогое наше богатство — будущее наших детей. В этом плане особенно глубокое значение приобретают обращённые к вам слова нашего выдающегося поэта Абдуллы Арипова: „Вы зажигаете в сердцах людей свет добра и разума“», — процитировал президент.

«Авторитет учителя — это в первую очередь авторитет нации, всего народа, — продолжил он. — Поэтому в последние годы мы проводим масштабные реформы, направленные на повышение роли и авторитета учителей и наставников в жизни общества, организацию системы образования на основе требований времени».

«Наша цель — чтобы в Новом Узбекистане выпускник школы был личностью, обладающей креативным мышлением, широким мировоззрением и способностью самостоятельно принимать решения, владел современными навыками и информационными технологиями», — подчеркнул он.

Президент повторил, что «сегодня мир стал ареной беспощадной конкуренции». «Все мы видим, какая острая борьба происходит во всех сферах, и хорошо понимаем, что в настоящее время как никогда востребованы наука, знания и интеллектуальный потенциал. Любое государство, используя достижения разума, может добиться прогресса и процветания», — отметил он.

Шавкат Мирзиёев добавил, что цель Узбекистана — «вырастить новых Беруни, Хорезми, Ибн Сино и Фергани Нового Узбекистана, чтобы наша Родина заняла на международной арене ещё более достойное место как развитая, мирная, свободная и процветающая страна».

«Сегодня вы, уважаемые учителя и наставники, выполняете очень важную историческую миссию в чрезвычайно ответственной сфере. Ведь воспитание молодого поколения, готового стойко защищать интересы Родины и народа, имеющего твёрдую жизненную позицию, никому и ни в чем не уступающего — это поистине самая великая задача», — отметил он.