Актёр Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, сообщила британская Press Assosiation со ссылкой на его семью.

«Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона», — говорится в заявлении жены и сына актера.

Они сообщили, что Гэмбон умер в больнице после приступа пневмонии в окружении близких.

Майкл Джон Гэмбон — ирландский и британский актёр театра, кино и телевидения, четырежды получавший телепремию BAFTA как лучший актёр (1987, 2000, 2001, 2002), номинированный на премии «Эмми» (2002) и «Золотой глобус» (2003) и получивший множество премий различных кинематографических гильдий.

Помимо фильмов о Гарри Поттере, снимался в таких картинах, как «Kingsman: Золотое кольцо», «Книга Илая», «Приключения Паддингтона» и других.