Предлагается запретить ввоз, реализацию и производство одноразовых изделий из пластмассы (кроме изделий из натуральных органических полимеров) на природоохранных территориях, местах оздоровления и отдыха, а также в зонах, где расположены объекты материального культурного наследия.

Соответствующий законопроект вынесло на общественное обсуждение Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Цель этого законопроекта — снижение вредного воздействия отходов на окружающую среду, землю, воду и воздух, а также поддержание чистоты.

За такое нарушение на граждан может быть наложен штраф от 2 до 5 базовых расчётных величин (от 660 тысяч сумов до 1 млн 650 тысяч сумов), а на должностных лиц — от 5 до 10 БРВ (от 1 млн 650 тысяч до 3 млн 300 тысяч сумов).

При повторном нарушении граждан могут оштрафовать на 10−15 БРВ (от 3 млн 300 тысяч до 4 млн 950 тысяч сумов), а должностных лиц — от 15 до 20 БРВ (от 4 млн 950 тысяч до 6 млн 600 тысяч сумов).

Граждане, совершившие правонарушение в крупном размере, будут оштрафованы на 20−25 БРВ (от 6 млн 600 тысяч до 8 млн 250 тысяч сумов), а должностные лица — от 25 до 30 БРВ (от 8 млн 250 тысяч до 9 млн 900 тысяч сумов).

Минэкологии ожидает, что этот закон в случае его принятия и одобрения Олий Мажлисом вступит в силу в 2026 году.