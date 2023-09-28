Сборная Узбекистана 28 сентября завоевала ещё 3 бронзовых медали на летних Азиатских играх в Китае, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Владимир Свечников завоевал бронзовую награду в программе стрельбы из пневматического пистолета на 10 м.

Ещё одна медаль — на счету сборной Узбекистана по таэквондо WT. Светлана Осипова завоевала бронзовую награду в весовой категории +67 кг. В бескомпромиссном полуфинальном бою спортсменка уступила китаянке Зеки Чжоу.

На соревнованиях по теннису узбекистанец Хумаюн Султанов уступил в полуфинале Чжинчжэнь Чжану, занимающему 60-е место в мировой квалификации, со счётом 4:6, 1:6 и завоевал бронзовую награду.

Оксана Чусовитина и Хумаюн Исломов финишировали четвёртыми на Азиатских играх. Исломов испытал свои возможности в вольных упражнениях, а Чусовитина — в опорном прыжке.

Выступление Исломова судьи оценили в 14.133 балла, а Чусовитиной — в 13.383 балла.

В копилке сборной Узбекистана уже 31 медаль — 6 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.