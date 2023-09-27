Сорок пятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана созывается 29 сентября. Решение об этом 27 сентября принял кенгаш верхней палаты парламента, сообщила пресс-службе Сената.

На заседании планируется обсудить законы «О статусе педагога», о поправках в законодательные акты в связи с формированием единой системы республиканских органов исполнительной власти, а также совершенствованием фармацевтической деятельности и земельного законодательства.

Намечено рассмотреть поправки в закон «О метрологии» в связи с привлечением частного сектора в сферу проведения поверки средств измерений, в закон «О прокуратуре» в связи с определением дополнительных мер по обеспечению законности в системе Вооружённых сил, а также в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности.

Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос об избрании заместителя омбудсмана.