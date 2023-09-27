Галина проживает в махалле «Дарё буйи» (в переводе с узбекского языка — «Набережная») Сергелийского района более 10 лет. Её дом находится в 30 метрах от забора свалки, которая появилась в 2018 году на месте оврага. О том, что здесь планируется размещать мусор, жителей никто не предупредил.

«Мусоровозы начали сбрасывать бытовой и строительный мусор, — рассказывает жительница Мукаррам Сахаева. — По ночам люди из соседней махалли привозили свой мусор на тележках».





По словам главы автохозяйственного отдела Управления благоустройства Сергелийского района Нортожи Хамроева, в 2019 году мусора стало так много, что хокимият района закрепил территорию за районным управлением благоустройства (РУБ). Каким образом здесь образовалась свалка и кто сбрасывал мусор до перевода территории на баланс РУБ, специалист не знает.

Все эти годы мусор за забором время от времени возгорает, а жители давятся едким дымом. «Невозможно дышать», — описывает Галина своё состояние.

Регулярно вспыхивали и большие пожары, и махаллю накрывало густой чёрной мглой. В таких случаях махаллинцы самостоятельно вызывали пожарных.

«В 2018 году я обратилась в „портал президента“ с жалобой. На моё обращение отреагировали сразу. Приехали из „Махсустранса“ (госпредприятие по вывозу отходов — ред.), собрали весь мусор в одну кучу и попросили подписать документы. Я отказалась подписывать какой-либо документ, пока не решится проблема. Тогда привезли грейдеры, самосвалы. Мусор куда-то вывезли. Но это было временное решение», — рассказывает Мукаррам Сахаева.

Вскоре мусоровозы вернулись, свалка стала расти. Жители считают, что отходы начали сжигать сами сотрудники управления благоустройства, работающие на территории свалки. По их мнению, так РУБ контролировало растущие объёмы мусора.

В ноябре 2022 года начальник отдела озеленения и ирригации Главного управления благоустройства при хокимияте Ташкента Ахмаджон Исаков представил нам территорию свалки как городскую компостную яму. По словам специалиста, в ямы закапывали опавшие с городских деревьев листья. Масса превращалась в биогумус, которым затем удобряют деревья.





В начале сентября на свалке вспыхнул очередной пожар. По словам жителей, пожарные тушили его пять дней.

«Мой дом — первый после мусорки. Я думала, что пламя перекинется на мой участок. Мы вызвали пожарных. Они никак не могли потушить огонь. Менялись сменами, переодевались у моих дверей, ночевали на улице», — вспоминает Галина.

Житель махалли Марат иронично шутит и говорит, что давно подружился с пожарными и сотрудниками Управления экологии.

«Мы с ними чуть ли уже не родственниками стали. И в лицо друг друга знаем, и чаем угощаем. Они постоянно тут находятся. Свои обязанности выполняют», — дополняет он.

Однако Марат недоволен обещаниями районного хокимията и прокуратуры. Жители говорят, что госорганы игнорируют проблему и жалобы жителей. Они обеспокоены здоровьем своих близких и детей, которые дышали дымом несколько лет.

«У меня жена аллергик, дети плохо спят, кашляют, чихают», — рассказывает Марат.

По его словам, слухи о консервации свалки и преобразовании территории в зону отдыха ходят несколько лет. 14 сентября на свалку завезли грунт, перемешанный со строительным мусором. Глава автохозяйственного отдела сергелийского РУБ Нортожи Хамроев заявил, что свалку ликвидируют и разобьют здесь зелёную зону. Специалист считает, что строительный мусор не помешает жизни растений, поскольку мусор засыпают слоем грунта.





Однако жителям от этого дышится не легче. 25 сентября Марат сообщил, что в махалле всё ещё ощущается запах гари, хотя свалку продолжают засыпать.