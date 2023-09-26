Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана рассматривает введение запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года. Об этом сообщает NUR.KZ со ссылкой на министра здравоохранения страны Ажар Гиният.

«Министерством здравоохранения такая норма поддержана ввиду того, что молодёжь, дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью. Данная норма ещё обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в сенат», — сказала министр на брифинге 26 сентября (цитата по NUR.KZ).

Осенью прошлого года изучить вопрос о введении запрета на продажу энергетиков подросткам поручал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда он отмечал, что «нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодёжи».

Ранее Минздрав Казахстана предложил ввести уголовное и административное наказание за продажу и покупку вейпов, а также жидкостей и ароматизаторов для них. Сейчас проект закона находится на рассмотрении депутатов, его могут принять в октябре.

В Узбекистане продажа энергетических напитков лицам младше 18 лет запрещена с 2019 года. За это грозит штраф в размере от 5 до 10 БРВ (от 1,6 млн до 3,3 млн сумов) для физических лиц и от 7 до 15 БРВ (от 2,3 млн до 4,9 млн сумов) — должностным лицам.