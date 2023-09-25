Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана готовится к первому чтению проекта закона о поправках в законодательство, касающееся деятельности палат парламента. В понедельник документ рассматривают фракции партий.

Ранее мы писали, что поправки планируется внести в 13 законов и 1 кодекс. Их цель — привести законодательство о палатах парламента в соответствие с Конституцией в новой редакции, принятой на референдуме 30 апреля.

Самороспуск

Поправками, в частности, предусматривается, что Законодательная палата и Сенат могут принять решение о самороспуске большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов или сенаторов.

Новые выборы в Законодательную палату проводятся в течение двух месяцев, новый состав Сената формируется в течение месяца.

Сроки одобрения законов

Конституция устанавливает, что Сенат рассматривает поступившие из Законодательной палаты законы в течение 60 дней (этот срок не был прописан в прежней редакции Конституции) и в случае одобрения не позднее 10 дней направляется президенту для подписания и обнародования.

Если Сенат за два месяца не принял решения об одобрении или отклонении закона, Законодательная палата он направляет его напрямую президенту для подписания и обнародования.

Президент должен подписать и обнародовать закон в течение 60 дней (в старой редакции — 30 дней, этот срок не всегда соблюдался).

Сокращение числа назначаемых сенаторов

Сокращается количество сенаторов, избираемых от регионов и назначаемых президентом — со 100 до 65.

Теперь члены Сената избираются в равном количестве — по 4 человека (ранее — по 6) — от Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Ещё 9 членов Сената (ранее — 16) назначаются президентом из числа наиболее авторитетных граждан.

Количество сенаторов, работающих на постоянной основе, сохранится — 25.

Расширение полномочий Закпалаты

Проектом закона предусмотрено упразднение комиссии Сената по контролю за деятельности органов прокуратуры.

Ряд полномочий Сената отменяется и становится исключительными полномочиями Законодательной палаты:

осуществление контроля за исполнением государственного бюджета;

рассмотрение отчёта Счётной палаты;

рассмотрение и одобрение по представлению президента кандидатуры премьер-министра;

заслушивание отчётов премьер-министра по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, а также членов Кабинета министров по вопросам их деятельности.

Проектом закона предусмотрены и другие изменения. Одно из них — сокращение числа заместителей спикеров Законодательной палаты с 7 до 2 с запретом членства в партиях на период работы в этой должности.