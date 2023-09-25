Количество вице-спикеров Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана планируется сократить с 7 до 2. Об этом сообщает пресс-служба Демократической партии «Миллий тикланиш».

Как отмечалось на обсуждении соответствующего законопроекта во фракции партии в понедельник, предлагается также запретить вице-спикерам быть членами той или иной партии с приостановлением членства в партии на время нахождения в должности.

При этом, дополняет пресс-служба партии УзЛиДеП, руководитель фракции по условиям финансового обеспечения, медицинских и транспортных услуг приравнивается к вице-спикеру.

«Это важное изменение, — отметил руководитель фракции, лидер партии и вице-спикер Законодательной палаты Алишер Кадиров. — То, что руководитель фракции не будет вице-спикером, несомненно, послужит усилению фракций, депутатов парламента».

«Благодаря этому изменению теперь руководитель фракции не будет зависимым, ответственным перед спикером и получит право работать независимо и принимать решения свободно», — добавил он.

Готовящимся к первому чтению проектом закона предусмотрены поправки в 13 законов и 1 кодекс, затрагивающих деятельность палат Олий Мажлиса. Он разработан в соответствии с новой редакцией Конституции Узбекистана.

Вице-спикерами Законодательной палаты сейчас являются Акмаль Саидов (первый заместитель спикера), Актам Хаитов (глава фракции и лидер партии УзЛиДеП), Зухра Ибрагимова (руководитель фракции партии «Адолат»), Улугбек Иноятов (руководитель фракции и лидер НДПУ), Хайрилло Гаппоров (руководитель фракции Экопартии) и Одилжон Тожиев (вице-спикер по координации информационной деятельности и взаимодействию со СМИ).