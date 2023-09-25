В Ташкенте предприятие незаконно использовало природный газ более чем на 3,8 млрд сумов, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.

Представители ведомства провели совместные контрольные мероприятия с Генеральной прокуратурой, сотрудниками «Узэнергоинспекции» и «Худудгазтаъминот».

В ходе проверки выяснилось, что предприятие Р. Т., расположенное в Шайхантахурском районе столицы, незаконно подключило к газовой сети два паровых котла. Всего было нелегально использовано более 5,8 миллиона кубометров газа.

По оценкам министерства, этот объем газа мог бы покрыть месячное потребление газа свыше 29 тысяч домохозяйств.

Предприятие также отключили от электричества из-за задолженности за электроэнергию почти на 3,6 млрд сумов, отметили в Минэнерго.

Собранные документы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.