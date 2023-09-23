Пирожные «Ёжики»

еда, зира

Нежные бисквитные пирожные «Ёжики» отлично подойдут к чаепитию для всей семьи.

Пирожное «Наполеон»

еда, зира

Мини-пирожные получаются хрустящими снаружи и полными нежного заварного крема внутри.

Пирожное «Буше»

еда, зира

Мягкий бисквит, воздушная прослойка крема и шоколадная глазурь — в знаменитом французском пирожном «Буше».

Пирожное «Красный бархат»

еда, зира

Этот красивый и нежный десерт станет украшением праздничного стола.

Быстрое пирожное со сгущённым молоком

еда, зира

Предлагаем рецепт простого и быстрого в приготовлении пирожного со сгущённым молоком.

Ореховое пирожное с шоколадной глазурью

еда, зира

Рецепт этих пирожных — для любителей орехов и шоколада.

Пирожное с яблочным повидлом

еда, зира

Нежные, рассыпчатые и очень вкусные пирожные из детства.

Пирожные шу с тестом кракелин

еда, зира

Шарик из тонкого заварного теста со сладкой корочкой из песочного теста «кракелин» с ванильным кремом внутри.

Итальянские пирожные «Соффиони»

еда, зира

Попробуйте приготовить итальянские пирожные «Соффиони» с нежнейшей творожной начинкой.