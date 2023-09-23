Пирожные «Ёжики»
Нежные бисквитные пирожные «Ёжики» отлично подойдут к чаепитию для всей семьи.
Пирожное «Наполеон»
Мини-пирожные получаются хрустящими снаружи и полными нежного заварного крема внутри.
Пирожное «Буше»
Мягкий бисквит, воздушная прослойка крема и шоколадная глазурь — в знаменитом французском пирожном «Буше».
Пирожное «Красный бархат»
Этот красивый и нежный десерт станет украшением праздничного стола.
Быстрое пирожное со сгущённым молоком
Предлагаем рецепт простого и быстрого в приготовлении пирожного со сгущённым молоком.
Ореховое пирожное с шоколадной глазурью
Рецепт этих пирожных — для любителей орехов и шоколада.
Пирожное с яблочным повидлом
Нежные, рассыпчатые и очень вкусные пирожные из детства.
Пирожные шу с тестом кракелин
Шарик из тонкого заварного теста со сладкой корочкой из песочного теста «кракелин» с ванильным кремом внутри.
Итальянские пирожные «Соффиони»
Попробуйте приготовить итальянские пирожные «Соффиони» с нежнейшей творожной начинкой.