Акдарьинский районный суд по уголовным делам вынес приговор жительнице Самарканда, пытавшейся продать свою трёхдневную дочь. Об этом сообщается в репортаже передачи Zamon телеканала Sevimli.

Согласно материалам дела, женщина, будучи в разводе, забеременела от другого мужчины и пыталась скрыть рождение ребёнка от родственников. Она договорилась с жительницей Самаркандского района продать ей младенца за 50 млн сумов.

На суде женщина, собиравшаяся купить новорождённого, рассказала, что всю беременность они были на связи и созвонились сразу после того, как ребёнок родился.

Роженица была задержана 5 июня при попытке продать трёхдневную дочь за 50 млн сумов.

На суде женщина признала свою вину и попросила о смягчении наказания. Суд признал её виновной по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершённая в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.