Узбекистан планирует привлечь южнокорейскую Sebine Technology к возобновлению проекта по извлечению алюминия и глинозёма (оксида алюминия) из каолиновых руд в Ташкентской области, сообщает пресс-служба Министерства горно-добывающей промышленности и геологии.

Представители Sebine Technology посетили подведомственные предприятия компании «Узбеккумир» для изучения свойств каолинового сырья, добываемого на Ангренском буроугольном месторождении в Ташкентской области.

«На встрече с участием должностных лиц АО „Узбеккумир“ и представителей компании достигнута договорённость проработать ряд проектов по извлечению алюминия и глинозёма из ангренского каолина», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Узбекистане нет первичного производства алюминия. Для производства глинозёма во всем мире в основном используются бокситы (алюминиевую руду), которые можно привезти только из Африки, Южной Америки и Австралии. В начале 2000-х годов «Узбекуголь» совместной с Академией наук Узбекистана разработал технический регламент и организацию опытно-промышленного глиноземно-цементного производства на базе вторичных каолинов Ангренского месторождения.

В 2008 году проектный Всероссийский алюминиево-магниевый институт компании «Русал» и «Узбеккумир» подписали меморандум о совместной разработке предпроектной документации создаваемого производства до 500 тысяч тонн глинозёма. Однако в ходе подготовки проекта сторонам не удалось выйти на запланированные показатели коммерческой эффективности проекта.

По данным экспертов, разведанные и утверждённые запасы каолиновых глин Ангренского месторождения составляют 900 миллионов тонн, из которых около 450 миллионов тонн могут быть использованы как сырье для получения глинозёма и алюминия.