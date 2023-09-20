Единый интегратор UZINFOCOM первым в Узбекистане официально запустил K-root DNS-сервер. Размещение корневого сервера в стране ускорит процесс доступа к веб-ресурсам и снизит зависимость от зарубежных серверов, сообщает пресс-служба центра.

В марте представители UZINFOCOM провели переговоры с компанией RIPE NCC по размещению K-root сервера в Узбекистане. Эта организация отвечает за распределение IP-адресов и AS-номеров в Европе, на Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Запуск K-root прошёл на международном форуме CAPIF 2 в Ташкенте с участием координаторов пиринга, интернет-провайдеров, администраторов облачных сервисов и операторов центров обработки данных из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана.





K-root DNS-сервер — это один из 13 корневых DNS-серверов, которые являются частью инфраструктуры Domain Name System (DNS). Задачей корневых DNS-серверов, включая K.Root, является перевод доменных имён в IP-адреса, что позволяет устройствам в интернете успешно соединяться друг с другом.

K-root сервер, как и другие корневые серверы, обслуживает запросы на верхнем уровне DNS-иерархии, помогая в резолюции (разрешении) доменных имён. Это означает, что если ваш DNS-сервер не знает, как разрешить определённое доменное имя, он отправит запрос на один из корневых серверов для получения этой информации.

Корневые серверы играют критически важную роль в стабильности и надёжности интернета, обеспечивая базовый уровень работы DNS. Запуск в стране корневого сервера должен способствовать улучшению доступа к интернет-ресурсам и развитию отечественного интернет-контента. В случае сбоев на мировых серверах наличие местного корневого сервера обеспечит непрерывный доступ к онлайн-ресурсам, говорится в сообщении.

Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM является структурным подразделением Министерства цифровых технологий. Компания является в том числе администратором домена UZ (ccTLD.uz).