Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября вновь призвал мировое сообщество продолжать оказывать поддержку народу Афганистана.

«Международная безопасность напрямую связана с процессами в Афганистане, — заявил он. — В этой стране сложилась новая ситуация, которая требует особых подходов к решению афганского вопроса».

«Будет большой ошибкой снова оставить Афганистан один на один с его проблемами. Игнорирование, изоляция и введение санкций усугубляют положение простого афганского народа», — отметил президент.

«Мы считаем, что гуманитарная помощь афганскому народу не должна ослабевать. Призываем к разработке соответствующих механизмов для направления замороженных международных активов Афганистана на решение острых социальных проблем в этой стране», — заявил он.

«Нам нужен мирный и стабильный Афганистан, который участвует в процессах регионального сотрудничества и открыт для взаимовыгодного партнёрства со своими соседями и другими странами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана призал мировое сообщество объединиться в решении проблемы Афганистана.

«В этой связи считаю принципиально важным под руководством Организации Объединённых Наций выработать согласованную и конструктивную позицию по Афганистану», — заявил он.