Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что рост мирового ВВП в 2023 и 2024 годах останется ниже среднего — на уровне 3% и 2,7% соответственно. Об этом говорится в новом докладе организации.

«После более сильного, чем ожидалось, начала 2023 года, чему способствовали более низкие цены на энергоносители и „открытие“ Китая, ожидается, что глобальный рост замедлится. Влияние ужесточения денежно-кредитной политики становится все более заметным, доверие бизнеса и потребителей снизилось, а восстановление экономики Китая зашло в тупик», — отмечается в докладе.

ОЭСР ожидает, что инфляция постепенно снизится в этом и следующем году, но в большинстве стран останется выше целевых показателей центральных банков.

«Даже если процентные ставки не будут повышаться далее, последствия прошлых повышений продолжат сказываться на экономике в течение некоторого времени, так как ставки по существующим ипотечным кредитам корректируются или продлеваются корпоративные кредиты», — говорится в докладе.

Рост ВВП США, по прогнозу аналитиков, замедлится и составит 2,2% в 2023 году и 1,3% в 2024 году.

В еврозоне ожидается увеличение темпов роста с 0,6% в 2023 году до 1,1% в 2024 году, но оба показателя ниже предыдущих прогнозов, поскольку экономика Германии, крупнейшая в ЕС, сейчас испытывает трудности.

Экономический рост Китая будет сдерживаться слабым внутренним спросом и «структурными стрессами» на рынках недвижимости. ОЭСР прогнозирует, что темпы роста ВВП КНР снизятся до 5,1% в 2023 году и 4,6% в 2024 году.