Каганский районный суд по уголовным делам вынес приговор четырём фигурантам дела о краже газа на сумму более 26 млрд сумов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бухарской области.

Как отмечается в сообщении, начальник метрологической службы компании «Худудгаз Бухоро» (филиал компании «Худудгазтаъминот) М. Хайитов и ведущий инженер метрологической службы А. Абдуллаев вступили в сговор руководителем предприятия «Дилдора» А. Жабборов и руководителем газовой заправки Osiyo Buxoro Gaz Ж. Султонов для хищения энергоресурсов.

В точке присоединения отдельного газопровода с газозаправочными станциями компании была установлена измерительная система учёта газа AutoPilot Pro. Однако помещение, где находилось измерительное оборудование, не было опломбировано. Кроме того, без каких-либо документов была заменена пломба импульсной трубки системы, которая предназначена для подсоединения приборов учёта давления транспортируемой среды к системам, транспортирующим газы. В результате произошла кража газа на 26,1 млрд сумов.

Руководитель компаний «Дилдора» и Osiyo Buxoro Gaz признаны виновными по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража в особо крупном размере), пункту «а» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом), пунктам «а, б» статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование, совершённые повторно или опасным рецидивистом; по предварительному сговору группой лиц) и приговорены к 11 годам лишения свободы.

Сотрудники метрологической службы приговорены к 9 годам заключения.

Ответчиков также обязали возместить ущерб на сумму 20,1 млрд сумов. Ранее они уже компенсировали 6 млрд сумов.