В Акалтынском районе Сырдарьинской области 16 сентября из-за образования трещин в пяти балках просел мост над каналом на трассе международного значения A-373, сообщила пресс-служба администрации области.





В связи с этим ограничено движение транспорта по участкам автодорог A-373 и M-39 между Ташкентом и Джизаком. Движение организовано в объезд по 104−152 километрам дороги М-34 «Ташкент-Душанбе» и 219−242 километрам трассы А-376 «Коканд-Джизак». Этот маршрут длиннее на 22 км (123 вместо 101 км).

Повредившийся мост был построен в 1990 году и частично реконструирован в 2020 году. Причиной проседания стал проезд грузовых автомобилей, говорится в сообщении.





На мосту начаты ремонтно-восстановительные работы. Принято решение возвести рядом временную переправу через канал. Задействовано около 50 работников и специальная техника.