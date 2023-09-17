Распоряжением президента Узбекистана сменились сразу четыре председателя областных судов на основании их письменных заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Высшего судейского совета. О причинах увольнения не сообщается.

В частности, Таълатжон Бахтиёрович Мелибоев был освобождён от должности председателя Андижанского областного суда. Его сроком на пять лет заменил Фарходжон Бокиджонович Ганиев, работавший заместителем председателя этого суда — председателем судебной коллегии по уголовным делам.

Лукмон Мухтарович Кадиров покинул пост председателя Бухарского областного суда. На его место назначен Учкун Холбоевич Рузиев, ранее работавший судьёй Верховного суда Узбекистана.

Уткиржон Буранович Жумаев был освобождён от должности председателя Джизакского областного суда. Его место занял Акрам Гайратович Шукуров, который работал заместителем председателя областного суда — председателем судебной коллегии по гражданским делам.

Баходир Хусаинович Полванов уволен с должности председателя Хорезмского областного суда. Новым председателем суда стал Шухрат Маратович Камолов, который до этого возглавлял Ферганский областной суд.

Все четверо бывших судей были назначены на свои должности на пятилетний срок в январе 2021 года.