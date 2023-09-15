В Ташкенте 13 сентября в возрасте 31 года скончалась ведущая программы «Своими глазами» телеканала «Dunyo bo’ylab» Рамина Ягафарова. Об этом 14 сентября сообщила журналистка Эльмира Тухватуллина. Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, вечером 12 сентября Рамина Ягафарова приехала в частную клинику в Чиланзарском районе навестить маму.

Из-за боли в горле журналистка приняла таблетку имевшегося при ней левофлоксацина (антибиотик). Примерно через 10−15 минут у неё случился приступ, и она потеряла сознание.

Врач клиники оказал ей первую помощь, после чего Рамина Ягафарова была помещена в отделение реанимации. После лечебных процедур она пришла в сознание, её состояние улучшилось.

Однако днём 13 сентября у женщины произошёл повторный приступ. Несмотря на медицинские процедуры, примерно в 17:50 она скончалась, говорится в сообщении районной прокуратуры.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате «аллергической реакции на лекарство (левофлоксацин), острого отёка головного мозга и лёгких, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, анафилактического шока».

Прокуратура Чиланзарского района ведёт доследственную проверку по факту происшествия.

Эльмира Тухватуллина в публикации о коллеге написала: «Не верится, что больше с нами нет её — улыбчивой, весёлой, обаятельной, энергичной, полной надежд и новых идей… Врачи не смогли „завести“ сердце, и оно остановилось».

На телеканале «Dunyo bo’ylab» Ягафарова также вела информационную программу «Актуально», выходила в прямые эфиры с разных мест и событий. В воскресенье она собиралась освещать фестиваль «Эхо любви» памяти Анны Герман. «Она преподавала в УзГУМЯ, работала над докторской диссертацией, мечтала с сыном поехать на море», — отметила журналистка.

«Она не так давно пришла на наш канал, но быстро влилась в коллектив и стала его неотъемлемой частью. Всё это время я была редактором её программ. Будучи по профессии филологом, а не журналистом, она росла прямо на глазах, осваивая азы тележурналистики», — написала Эльмира Тухватуллина.