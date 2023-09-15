Крупный объект жилой недвижимости с 51 комнатами в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, выставлявшийся на платформе E-auksion, в августе приобрела MOB Group. «Газета.uz» писала, что объект также пытались продать в феврале.

Аукцион 14 августа продлился чуть больше 11 минут. В торгах участвовали две компании. MOB Group сделала единственную ставку в 33,27 млрд сумов — на 2% больше стартовой цены. Это самый дорогой объект жилой недвижимости, выставлявшийся на онлайн-аукционе.

Комплекс, построенный в 2017 году, занимает территорию в 0,52 га, общая площадь зданий составляет 2052,8 кв. м. В него входят 51 комната, сады, сауны, бассейны, несколько санузлов, кухонь, беседок, детская игровая комната и другие помещения. В здании также имеется множество картин.

Основанием для выставления на продажу стали исполнительный лист Военного суда от 15 апреля 2021 года и решение инспектора Бюро принудительного исполнения от 20 декабря 2021 года.

На запросы «Газеты.uz», кому принадлежал объект и почему он был выставлен на продажу с опозданием более чем на год, в БПИ пока не ответили.

Компания MOB Group зарегистрирована в марте 2016 года и работает в сфере ресторанного бизнеса и услуг по доставке продуктов питания. В частности, она владеет рестораном премиум-класса Mona.

Учредителями MOB Group являются Зилола Бобоёрова (20,6%) и Одилбек Маннанов (79,4%). Последний также владеет долями в компаниях British Education Company (сфера образования), Smartblax IT Group (компьютерное программирование) и Iron Fort Property (аренда и управлением нежилыми помещениями).