На улице Равон в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента выставлен на продажу особняк стартовой стоимостью 32,62 млрд сумов (2,87 млн долларов США по курсу Центрального банка Узбекистана на 6 февраля). Информация об этом появилась на портале онлайн-аукционов E-auksion.

Комплекс, построенный в 2017 году, занимает территорию в 0,52 га, общая площадь зданий составляет 2052,8 кв. м. Объект включает 51 комнату, сады, сауны, бассейны, несколько санузлов, кухонь и другие помещения. В нём также имеется множество картин.

Основанием для выставления на продажу стали исполнительный лист Военного суда от 15 апреля 2021 года и решение инспектора Бюро принудительного исполнения от 20 декабря 2021 года. На запрос «Газеты.uz», кому принадлежал объект и почему он выставлен на продажу с опозданием, в БПИ пока не ответили.

Согласно законодательству, военные суды рассматривают дела о преступлениях, совершенных военнослужащими Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы безопасности президента, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, войск МВД и других воинских формирований.