Мессенджер WhatsApp запустил функцию каналов. Об этом компания сообщила в своём блоге. Аналогичная функция доступна в Telegram.

«Мы запускаем функцию каналов более чем в 150 странах, чтобы наши пользователи могли конфиденциально получать обновления о том, что им интересно», — заявили в WhatsApp.

Сервис не представил полный список стран, в которых стали доступны каналы, но отметил, что «в ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому». На момент написания заметки функция остаётся недоступной для пользователей в Узбекистане. Мессенджер предлагает зарегистрироваться в списке ожидания на мобильном телефоне, чтобы получить уведомление, когда каналы WhatsApp станут доступны.

Каналы отделены от чатов вкладкой «Актуальное» (бывшая вкладка «Статус»). В них можно публиковать текстовые сообщения, фото или видео, ссылки на информацию. Пользователи могут ставить реакции на посты и просматривать их общее число, а администраторы — редактировать публикации в течение 30 дней.

Пользователям также будет доступна функция улучшенного каталога, в котором применяется автоматический фильтр с учётом страны. Фильтр ранжирует каналы по новизне, активности и популярности.

«Это только начало. Мы продолжим добавлять новые функции на основе отзывов пользователей», — отметили в WhatsApp.

Каналы в WhatsApp уже запустили глава Meta Марк Цукерберг, музыкант Дэвид Гетта, компания Netflix и футбольные клубы Barcelona, Real Madrid и другие.

О том, что в мессенджере появятся каналы, стало известно в июне. Компания тогда описала грядущее обновление как «простой, надёжный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp».