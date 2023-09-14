В Пешкунском районе Бухарской области было незаконно вырублено 125 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Деревья были спилены в охранной зоне канала Зандани, протекающего по территории пяти махаллей — «Мустакиллик», «Чигирчи», «Янгибозор», «Садир» и «Малишояк».

Фото: Генпрокуратура Узбекистана.

Среди вырубленных деревьев 23 являлись малоценными и 102 — ценными. Ущерб растительному миру оценён в 1,7 млрд сумов.

Прокуратура Бухарской области возбудила уголовное дело, документы переданы в органы внутренних дел.

Прокурор области установил контроль над проведением следственных действий.

Ранее «Газета.uz» писала, что за первое полугодие 2023 года в Узбекистане выявлено более 2000 случаев незаконной вырубки деревьев и кустарников.