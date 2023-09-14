В августе выросли продажи жилья на рынке недвижимости Узбекистана, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

В частности, по данным Министерства юстиции, за этот месяц зарегистрировано 28 тысяч сделок купли-продажи жилья, что на 12,8%, или почти на 3000 сделок больше июльских цифр (тогда рост был 5,5%) и на 6% — по сравнению с августом 2022 года. Это также рекордный показатель за всё время ведения наблюдений со стороны ЦЭИР с 2021 года. Для сравнения: в июле рост составил 5,5% (25 тысяч сделок).





Лидерами по росту продаж стали Наманганская — на 33%, Сурхандарьинская — 27% и Самаркандская области — 25%.

Последние два месяца рынок жилья Ташкента показывает умеренный рост — в августе реализовано около 7500 квартир (+10% по сравнению с июлем).

В августе в столице наблюдался рост спроса на аренду квартир, традиционный к концу лета (в основном, в связи с прибытием студентов из регионов).

Впервые с начала года на вторичном рынке недвижимости отмечен спад цен на квартиры. В августе средняя цена кв. м жилья снизилась на 0,7%, в то время как по отношению к прошлому году цены на «вторичке» выросли на 22%. Жильё подешевело в большинстве административных центров областей — в Андижане, Гулистане, Джизаке, Навои, Нукусе, Самарканде, Термезе, Ургенче и Фергане.

В Ташкенте цены на вторичное жильё в августе продолжили расти и увеличились за месяц на 1,9% против 1,5% в июле, а по сравнению с августом прошлого года — на 31,6%. Рост также наблюдался в Бухаре, Карши, Намангане и Ташкентской области.





Наиболее высокие темпы роста цен на «вторичку» зарегистрированы в Учтепинском — 3,6%, Чиланзарском — 3% и Яккасарайском — 2,9% районах.

Аренда

Средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла на 2% — до 8,9 доллара за кв. м. Самые высокие цены за аренду отмечены в Шайхантахурском ($11,3), Яккасарайском ($11) и Мирабадском ($11,5) районах столицы. Самые доступные цены — в Учтепинском ($7,1), Сергелийском ($6,7) и Бектемирском ($5,6) районах.

Сильнее всего аренда подорожала в Шайхантахурском (+5,4%), Сергелийском (+4,8%) и Алмазарском (+4,5%) районах. Цены упали только в Мирабадском районе (-1%).

С начала года средняя стоимость аренды уменьшилась почти на 13,1%, но в годовом выражении выросла на 2,3%.