Указом президента от 13 сентября внесены дополнения в перечень льготных категорий лиц, получающих медицинскую помощь за счёт государственного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

В перечень внесены члены семей военнослужащих и сотрудников (родители, супруги, состоявшие в законном браке с погибшим на момент его смерти, и дети) министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности, Государственной службы безопасности президента, Таможенного комитета и Центра развития электронных технологий, погибших во имя защиты Родины и мирной жизни.

Кроме того, внесены дополнения в Положение о порядке назначения и выплаты единовременных пособий военнослужащим (сотрудникам), пострадавшим при исполнении служебных обязанностей, или членам семей военнослужащих и сотрудников Вооружённых сил Узбекистана, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В случае гибели военнослужащего (сотрудника) во имя защиты Родины и мирной жизни членам его семьи назначается пособие в размере 150-кратной суммы должностного оклада по основной занимаемой должности (стипендии курсанта, слушателя высшего военного образовательного учреждения) и оклада по воинскому (специальному) званию погибшего.

Это пособие будет выплачиваться членам семьи военнослужащего (сотрудника), погибшего в период после 1 апреля 2023 года.