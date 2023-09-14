Бюджетные средства на строительство и ремонт внутренних дорог в Узбекистане отныне будут выделяться только через программу «Менинг йулим» («Моя дорога»). Об этом на совещании по вопросам реформирования системы дорожного хозяйства 12 сентября заявил президент Шавкат Мирзиёев.

В текущем году на внутренние дороги запланировано выделение 640 млрд сумов, 50% из которых будут распределены по программе «Менинг йулим», остальные — по решению кенгашей народных депутатов. Президент поручил в 2024 году выделить минимум 800 млрд сумов, которые будут распределены через «Менинг йулим».

«Отныне наши граждане будут сами решать, где строить внутреннюю дорогу, а где ремонтировать. Если мы это сделаем, будет прозрачность в отборе проектов и обеспечении качества, будет установлен полный общественный контроль», — сказал он.

Что касается других дорожных проектов, то хокимы должны сами находить финансирование, отметил глава государства.

Программа «Менинг йулим» реализуется в рамках инициативного бюджетирования на портале Open Budget, где граждане могут участвовать в распределении бюджетных средств, предложив проекты по ремонту и строительству дорог в своих махаллях.