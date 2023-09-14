Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана в рамках организованного трудового набора отправило 10 граждан на работу на предприятиях «АвтоВАЗ» в Россию. В ближайшие дни будут отправлены ещё 20 работников. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба агентства.

Представители российского «АвтоВАЗа» провели конкурсы на вакансии. Набор проходил в Ташкенте, Андижанской, Бухарской и Навоийской областях.

«В настоящее время имеются заявки на 1000 специалистов. По этим заявкам проводятся конкурсы среди граждан в регионах, желающих работать за рубежом. Уровень заработной платы составляет от 67 до 74 тысяч рублей (8,5 — 9,4 млн сумов) с учётом налогов», — отметили в ведомстве.

Предприятию требуется слесарь механосборочныхных работ, оператор металлообрабатывающего оборудования, кузнец-штамповщик, маляр и другие.

Возможность трудоустройства граждан Узбекистана на российский автозавод была впервые обсуждена в сентябре 2022 года, когда было упомянуто о наборе 500 сотрудников для работы на сборочной линии.

Ранее компания сообщала, что испытывает серьёзный дефицит сотрудников. «АвтоВАЗу» не хватает около 1000 работников, а к январю 2024 года заводу потребуется чуть менее 3000 человек. Сообщалось также, что служба уже приступила к отбору кандидатов.