В августе продажи автомобилей в Узбекистане выросли, но темпы роста замедлились, сообщает Центр экономических исследований и реформ.

По итогам августа зарегистрировано 148 тысяч договоров купли-продажи автомобилей, что на 2,4% больше июльского показателя и на 24% — по сравнению с августом 2022 года.





Продажи легковых автомобилей выросли на 2,3% — до 135 тысяч, хотя темпы роста были ниже, чем в июле (+20%).

Наибольший рост по продажам наблюдался в Хорезмской области — на 17%, а также в Джизакской — на 12% и Сырдарьинской — на 11% — областях.





На первичном рынке продано 37,7 тысячи новых легковых автомобилей — это рекорд за всё время наблюдений ЦЭИР с начала 2021 года. Несмотря на заметное замедление темпов продаж, рост составил 9% (в июле было +19%), а по сравнению с августом 2022 года — более чем в 2 раза.

За месяц продажи новых машин отечественного производства выросли на 10,1% — с 29,6 тысячи до 32,6 тысячи машин. Спрос на иномарки увеличился на 8,7% — до 5400.

На вторичном рынке продажи легковых авто немного просели — до 97,5 тысячи, что на 0,1% меньше июльского показателя, тогда как в годовом выражении рост составил 7%.

ЦЭИР объясняет снижение продаж подержанных машин возобновлением компанией UzAuto Motors контрактации на Cobalt, Lacetti, Labo и Damas. В августе за один день производитель законтрактовал около 51 тысячи авто, что соответствует планам производства компании до конца 2023 года.

Рынок электромобилей





В августе продажи электромобилей превысили 3700, что на 38% больше показателя июля, в 5,3 раза больше прошлогоднего показателя и в 29 раз больше показателя августа 2021 года.

Больше всего электромобилей реализовано в Ташкенте — около 2800, в Ташкентской области продано 250 и Ферганской — 139.

За месяц было продано 3200 новых электромобилей — на 35% больше июльских продаж и в 7,3 раза — августа прошлого года.

Наиболее заметный рост показал сегмент вторичного рынка электрокаров. Продажи за месяц выросли на 56% — до 497 единиц, по сравнению с августом 2022 года рост составил 89%.