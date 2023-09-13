Ощущаемая населением инфляция в августе резко выросла после шестимесячного падения показателя. В прошлом месяце она увеличилась сразу на 1,7 процентных пункта — до 14,5%, говорится в инфографике Центрального банка Узбекистана.





В последний раз этот показатель демонстрировал рост в январе, на фоне аномальных морозов. Тогда население оценило инфляцию в 19,5%.

Разница с официальной инфляцией, которая в августе составила 8,96% в годовом выражении, составляет 5,5% (в июле было 3,8%).

Большая часть опрошенных (около 32%) ощутила рост цен на 9−12% и 17−20%, их число по сравнению с июлем увеличилось. Выросло также количество респондентов, которые оценили инфляцию в 13−16%, 21−25% и 31% и выше.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в прошлом месяце был выше всего в Ташкенте — 16,4% (в июне — 17%), Сырдарьинской области — 16,2% (13,5%), Ташкентской области — 15,6% (13,3%). Меньше всего рост цен ощутили в Наманганской области — 13% (13,1%), Хорезмской — 13,1% (12,6%) и Кашкадарьинской — 13,3% (12,8%).

Большинство респондентов ощутили высокий уровень роста цен на мясо и молоко — 45% (в июне на первом месте был сахар и кондитерские изделия), бензин и топливо — 40%, строительные материалы — 33%, обувь и одежду — 29%, фрукты и овощи — 25%.





Почти все группы населения (с доходами от менее 1 млн сумов до 15 млн сумов) сильнее всего ощутили повышение цен на мясо и молоко, бензин и топливо, а также строительные материалы.

Самые обеспеченные домохозяйства (15 млн сумов и выше) выделили рост цен в кафе и ресторанах (51%), а также на бензин и топливо (49%).





Справка: Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который покупается регулярно, повышается, это вызывает большее ощущение роста цен, чем если повышается цена товара, который покупается редко.