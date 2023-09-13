В США 12 сентября началось судебное разбирательство по антимонопольному иску к Google — крупнейшему за всю историю компании, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Министерство юстиции США обвиняет IT-гиганта в монополизации рынка интернет-поисковиков и нарушении правил честной конкуренции.

«Это дело о будущем интернета — и о том, столкнётся ли Google когда-нибудь со значимой конкуренцией в сфере интернет-поиска», — заявил на первом заседании суда юрист Кеннет Динцер, представляющий американское правительство.

Ожидается, что рассмотрение иска займёт около двух с половиной месяцев. В рамках судебного процесса показания дадут генеральный директор Alphabet (владеет Google — ред.) Сундар Пичаи, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и исполнительный директор Apple Эдди Кью.

В чем обвиняют Google

Министерство юстиции подало иск против Google три года назад, уточняет WSJ. Власти США, в частности, утверждают, что компания незаконно поддерживает монополию на рынке онлайн-поиска и поисковой рекламы с помощью ограничительных и антиконкурентных мер.

По данным американского Минюста, на систему Google приходится около 90% поисковых запросов по всему миру. Это, в свою очередь, поддерживает рекламный бизнес компании, который приносит более 160 млрд долларов ежегодно, что составляет основную часть доходов Alphabet.

Компания, как утверждает Минюст США, платит производителям мобильных телефонов, таким как Apple и Samsung, более 10 млрд долларов в год, чтобы поисковая система Google работала по умолчанию на большинстве устройств.

Кроме того, отдельные соглашения Google с производителями устройств на базе Android запрещают предустановку или продвижение конкурирующих поисковых систем. Взамен эти производители получают часть рекламных доходов Google от поисковика.

По мнению американских властей, эксклюзивные соглашения Google с партнёрами не позволяют другим поисковым сервисам эффективно конкурировать на рынке или улучшать свои продукты. Также, по информации Минюста, Google использовала своё положение монополиста для повышения цен на рекламу на страницах с результатами поиска.

Как отреагировала компания

Google отвергает обвинения и утверждает, что компания работает на конкурентном рынке, а успех ее поисковой системы обусловлен тем, что она лучше конкурентов.

По словам юриста Google Джона Шмидтлейна, Apple и Mozilla выбрали Google, потому что она продолжает превосходить конкурирующие поисковые системы, а не потому, что их принуждает распределение доходов или другие стимулы.

Он отметил, что хоть поисковик Google и загружен в веб-браузеры и смартфоны по умолчанию, потребители могут легко заменить его на другую поисковую систему, такую как Bing от Microsoft.

Пользователи Windows, на персональных компьютерах которых не установлены какие-либо продукты Google, обычно выбирают поиск Google, поскольку это лучший способ исследовать интернет, добавил юрист компании. При этом, как добавил Шмидтлейн, интерес к Bing возобновился из-за его возможностей искусственного интеллекта и назвал это признаком того, что конкуренция жива и здорова.

Что может грозить Google

Теоретически суд может вынести решение о разделении компании, но эксперты по правовым вопросам считают это маловероятным, пишет WSJ. Более вероятным сценарием, по их мнению, является, что Google ограничат возможность платить Apple, Samsung и другим за то, чтобы ее поисковая система была по умолчанию на устройствах.

The New York Times отмечает, что на протяжении десятилетий суды в США выносили решения против компаний в антимонопольных процессах только тогда, когда их действия причиняли вред потребителям, например, с повышением цен. Так как поисковик Google бесплатный, компания может избежать ответственности.