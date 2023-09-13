В Италии 10 сентября завершились Всемирные спортивные игры. Впервые в их программу был включён рукопашный бой. Сборная Узбекистана по этому виду спорта заняла первое место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Федерации рукопашного боя.
В соревнованиях приняли участие почти 6000 спортсменов по 30 видам спорта. В состязаниях участвовали борцы 10 весовых категорий. Спортсмены сборной Узбекистана завоевали золотые медали в шести весовых категориях, а в полуконтакте завоевали золотую и серебряную медали.
Золотую медаль среди женщин завоевали:
- 55 кг — Гулжахан Норматова;
- 65 кг — Нилуфар Полвонова;
- +70 кг — Угилой Жуманова.
Среди мужчин:
- 65 кг — Хусниддин Сатторов;
- 75 кг — Далер Юлдошев;
- 80 кг — Жасур Солижонов.
В полуконтактном направлении Махмудов Содирджон завоевал золотую медаль, а Иброхимов Нурилло — серебро.