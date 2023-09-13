В Италии 10 сентября завершились Всемирные спортивные игры. Впервые в их программу был включён рукопашный бой. Сборная Узбекистана по этому виду спорта заняла первое место в общекомандном зачёте, сообщила пресс-служба Федерации рукопашного боя.

В соревнованиях приняли участие почти 6000 спортсменов по 30 видам спорта. В состязаниях участвовали борцы 10 весовых категорий. Спортсмены сборной Узбекистана завоевали золотые медали в шести весовых категориях, а в полуконтакте завоевали золотую и серебряную медали.

Золотую медаль среди женщин завоевали:

55 кг — Гулжахан Норматова;

65 кг — Нилуфар Полвонова;

+70 кг — Угилой Жуманова.

Среди мужчин:

65 кг — Хусниддин Сатторов;

75 кг — Далер Юлдошев;

80 кг — Жасур Солижонов.

В полуконтактном направлении Махмудов Содирджон завоевал золотую медаль, а Иброхимов Нурилло — серебро.