Программа развития ООН запустила в Узбекистане новый проект по поддержке самообеспеченности посредством развития устойчивого к изменению климата сельского хозяйства в регионе Аральского моря. Финансовую поддержку инициативе оказало правительство Японии, выделившее грант в 2 млн долларов США, сообщает пресс-служба ПРООН в Узбекистане.

В церемонии подписания документа приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Алишер Шукуров; посол Японии Такаши Хатори и постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Анас Файяд Карман.

Ожидается, что проектом воспользуются более 376 тысяч жителей четырёх северных районов: Ходжейли, Чимбай, Кегейли и Нукус. Косвенными же бенефициарами, по оценкам, станут 1,9 миллиона человек.

«Наша миссия заключается в расширении возможностей сообществ в приоритетных областях. Мы внедряем устойчивые к изменению климата методы ведения сельского хозяйства и укрепляем социальную инфраструктуру, чтобы помочь этим сообществам процветать на их собственных условиях», — сказал Анас Файяд Карман.

Анас Файяд Карман и Алишер Шукуров.



«Опираясь на коллективный опыт ПРООН и её партнёров, мы будем выявлять и продвигать инновационные сельскохозяйственные решения, включая альтернативные источники энергии и используя японский опыт для разработки продуктов и расширения бизнеса. Более того, мы будем стремиться улучшить доступ к чистой питьевой воде в отдалённых населённых пунктах, подверженных климатическим рискам», — добавил он.

Проект должен привнести «новые и более разумные» методы ведения сельского хозяйства, научит местные сообщества, как получать больше урожая от своей земли и генерировать более высокий доход, улучшив охрану здоровья и продовольственную безопасность населения. Сообщества получат поддержку в разработке устойчивых к изменению климата планов развития мест проживания, нацеленных на то, чтобы сельское население получило доступ к устойчивым к изменению климата социальным услугам, включая чистую питьевую воду и устойчивую энергетику.

В рамках проекта будет изучен обширный опыт Японии в использовании инновационных сельскохозяйственных технологий и повышении жизнестойкости сообществ в сельских районах. Инициаторы уверены, что такой обмен опытом потенциально может ещё больше усилить воздействие проекта.