Индекс качества воздуха (AQI, основанный на показателе РM 2,5 — концентрации мелких частиц пыли) в Ташкенте в период с 9:00 до 10:00 среды улучшился до «среднего» уровня, сообщил Узгидромет.

Утром во вторник воздух был «нездоровым», а вечером — «нездоровым для уязвимых групп».

По данным автоматических станций мониторинга загрязнения воздуха Узгидромета, утром:

на Бадамзаре (Юнусабадский район) концентрацию частиц РМ2,5 была 14 мкг/м3;

на площади Дружбы народов (Чиланзарский) — 18 мкг/м3;

в районе посольства США (Юнусабадский) — 12 мкг/м3.

Напомним, во время пыльной мглы примерно в 17:00 в понедельник концентрация частиц РM 2,5 в воздухе достигала 219 мкг/м3, что в 43 раза выше допустимого Всемирной организацией здравоохранения уровня.