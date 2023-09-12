Тяжелоатлет из Узбекистана Мухаммадкодир Таштемиров завоевал две медали на чемпионате мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 81 кг, 11 сентября завоевал золотую медаль с результатом 164 кг в рывке. На следующий день атлету покорились 188 кг в толчке. По сумме двух упражнений он завоевал бронзовую медаль с результатом 352 кг.

На первом месте оказался Оскар Мартинес из Италии с результатом 356 (163+193) кг, на второй Рахмат Абдуллох из Индонезии — 354 (145+209) кг.