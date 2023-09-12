На пограничном посту «Сариасия» в Сурхандарьинской области при досмотре грузового автомобиля Volvo, въехавшего в Узбекистан из Таджикистана 7 сентября в 5 часов утра, была обнаружена крупная партия наркотиков. Об этом сообщило таможенное управление Сурхандарьинской области.

В документах было указано, что фура едет без груза, однако рентгеновское изображение, сделанное инспекционным досмотровым комплексом, вызвало подозрение у сотрудников таможни. Было принято решение об углублённом досмотре совместно с военнослужащими Пограничных войск СГБ.

В кабине машины под обшивкой были обнаружены 66 пакетов с наркотиками общим весом 69,2 кг — 30 пакетов с 31,9 кг героина и 36 пакетов с 37,3 кг гашиша.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.