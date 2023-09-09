Котлеты по-киевски
Эти котлеты по-киевски отличаются от традиционных тем, что готовятся не из фарша, а из отбитого куриного филе.
Котлеты с помидорами и сыром
Котлеты с сыром и помидором готовятся в духовке.
Рыбные котлеты
Рыбные котлеты не только вкусные, но и очень полезные.
Сливочно-куриные котлеты
Сливочные котлеты из куриного фарша с румяной хрустящей корочкой.
Котлеты из гиждуванского фарша
Когда совсем нет времени перекручивать мясо и резать лук, всегда можно приготовить котлеты из готового фарша.
Котлеты по-измирски
Измир кефте или котлеты по-измирски — это блюдо известное на всей территории Турции.
Рубленные куриные котлеты со шпинатом
Ещё один рецепт — котлетки со шпинатом и куриным мясом.
Картофельные котлеты
Эти котлеты отличаются простотой приготовления и получаются очень вкусными.
Куриные котлеты «сочные»
Простые в приготовлении домашние котлетки, но есть у этого блюда небольшой секрет.