Котлеты по-киевски





Эти котлеты по-киевски отличаются от традиционных тем, что готовятся не из фарша, а из отбитого куриного филе.

Котлеты с помидорами и сыром





Котлеты с сыром и помидором готовятся в духовке.

Рыбные котлеты





Рыбные котлеты не только вкусные, но и очень полезные.

Сливочно-куриные котлеты





Сливочные котлеты из куриного фарша с румяной хрустящей корочкой.

Котлеты из гиждуванского фарша





Когда совсем нет времени перекручивать мясо и резать лук, всегда можно приготовить котлеты из готового фарша.

Котлеты по-измирски





Измир кефте или котлеты по-измирски — это блюдо известное на всей территории Турции.

Рубленные куриные котлеты со шпинатом





Ещё один рецепт — котлетки со шпинатом и куриным мясом.

Картофельные котлеты





Эти котлеты отличаются простотой приготовления и получаются очень вкусными.

Куриные котлеты «сочные»





Простые в приготовлении домашние котлетки, но есть у этого блюда небольшой секрет.